  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi

Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi. İşte detaylar...

Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi

Fadik Sevin Atasoy, jüri üyesi olarak gittiği İtalya’nın Taranto şehrinde, güzelliği, şıklığı, akıcı İtalyancası ve bilgi birikimiyle İtalyanları kendine hayran bıraktı.

 Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi

Oyuncu ve yazar Fadik Sevin Atasoy, 15-20 Aralık tarihlerinde İtalya’nın Puglia bölgesinde düzenlenen, uluslararası festival Mostra del Cinema di Taranto-Levante’de jüri üyesi oldu.

 Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi

Festival yönetimi tarafından ilk ve tek Türk sanatçı olarak davet edilen usta oyuncu, İtalyan yönetmen, senarist ve prodüktör Louis Nero'nun jüri başkanlığında festivalde yarışan filmleri değerlendirdi.

 Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi


Festival süresince İtalyan sinemasının önde gelen isimleriyle toplantılar yapma fırsatı da bulan Atasoy, yakın gelecekte ortak projelerde çalışmalar yapmak üzere ön görüşmeler yaptığını ifade etti.

 Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi

Fadik Sevin Atasoy, tiyatro ve sinema üzerine yaptığı görüşmelerdeki bilgi birikimiyle festival ekibini ve yetkilileri etkisi altına alırken, ödül gecesindeki akıcı İtalyancasıyla da İtalyanları kendine hayran bıraktı.

Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi
Sanatçı aynı zamanda, Raisa Vanessa imzalı kıyafetiyle ve şıklığıyla da kapanış gecesinin yıldızı oldu. Atasoy’a festival jürisinde, Cannes'te en iyi erkek oyuncu ödülü alan Marcello Fonte, İtalyan yönetmen, yazar ve tiyatro yönetmeni Carlo Benso, Tunuslu prodüktör ve yönetmen Khedija Lemkecher ve İtalyan yazar ve gazeteci Giulio Gargia eşlik etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti