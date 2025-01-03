  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Evrim Ateşler'den Amerika çıkarması

Türkiye Yunanistan kültür sanat projeleri direktörü, yapımcı müzisyen Evrim Ateşler, yılın son günlerinde dinleyicilerine Amerika’dan muhteşem bir yeni yıl hediyesi verdi.

Evrim Ateşler'den Amerika çıkarması

Kaydedilen ilk rembetikalardan biri olduğu bilinen Exelixi etiketli şarkı, İzmir Müzik Akademisi’nin 49•62 Lounge stüdyolarında titizlikle kaydedildi. Ses mühendisliği işlemleri (mix-mastering) Mehmet Ali Özbekli tarafından yapılan şarkıda Ateşler’e, ud sanatçısı Güvenç Birer ve keman sanatçısı Burak Şenışık eşlik etti.

Evrim Ateşler'den Amerika çıkarması

EN UZUN GECEYE HEDİYE

21 Aralık’ta dinleyicisi ile buluşan şarkı için ekip “Yıl bitmeden yılın en uzun gecesinde dinleyicilerimiz keyifle dinleyebilsin diye hazırladık şarkımızı. Diğer projelerimiz ile de son sürat ilgilenirken, gözbebeği rebetikolarımızı asla ihmal etmeyecegiz!” dedi.

Evrim Ateşler'den Amerika çıkarması

HİKAYESİ

“To West” Amerika’daki Yunan göçmenlerin ilk rembetika kayıtlarından biridir. Eser, göç sırasında yaşananları, ABD’nin çeşitli yerlerinde, özellikle de çok sayıda Yunan göçmenin yaşadığı eyaletlerde karşılaştıkları tecrübeleri ustaca ve mizahi bir şekilde anlatıyor.

Şarkı, tam bilinmemekle birlikte, muhtemelen ilk olarak 1927’de Epaminondas Asimakopoulos tarafından ve daha sonra 1935’te Epaminondas Asimakopoulos ve Charilaos Kritikos-Piperakis tarafından kaydedildi, ancak besteci ve söz yazarı hala bilinmiyor.
Daha sonra (1948) Ermeni şarkıcı Marko Melkon Alemsherian tarafından “Sacramento, Boston, Nea Yorki” başlığı altında kaydedildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?
  Magazin

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?

Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!
  Magazin

Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Lingo Türkiye'den Yılbaşı Özel Bölümü! 750 bin TL'lik ödül çocuklara bağışlandı
  Magazin

Lingo Türkiye'den Yılbaşı Özel Bölümü! 750 bin TL'lik ödül çocuklara bağışlandı

Gökçe Bahadır'dan çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Gökçe Bahadır'dan çarpıcı açıklamalar!

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener 'Karantina' filmiyle ilk kez aynı perdede!
  Magazin

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener 'Karantina' filmiyle ilk kez aynı perdede!

Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!
  Magazin

Hakan Çelebi futbol sahalarından setlere!