Evrim Ateşler'den Amerika çıkarması

Kaydedilen ilk rembetikalardan biri olduğu bilinen Exelixi etiketli şarkı, İzmir Müzik Akademisi’nin 49•62 Lounge stüdyolarında titizlikle kaydedildi. Ses mühendisliği işlemleri (mix-mastering) Mehmet Ali Özbekli tarafından yapılan şarkıda Ateşler’e, ud sanatçısı Güvenç Birer ve keman sanatçısı Burak Şenışık eşlik etti.

EN UZUN GECEYE HEDİYE



21 Aralık’ta dinleyicisi ile buluşan şarkı için ekip “Yıl bitmeden yılın en uzun gecesinde dinleyicilerimiz keyifle dinleyebilsin diye hazırladık şarkımızı. Diğer projelerimiz ile de son sürat ilgilenirken, gözbebeği rebetikolarımızı asla ihmal etmeyecegiz!” dedi.

HİKAYESİ



“To West” Amerika’daki Yunan göçmenlerin ilk rembetika kayıtlarından biridir. Eser, göç sırasında yaşananları, ABD’nin çeşitli yerlerinde, özellikle de çok sayıda Yunan göçmenin yaşadığı eyaletlerde karşılaştıkları tecrübeleri ustaca ve mizahi bir şekilde anlatıyor.



Şarkı, tam bilinmemekle birlikte, muhtemelen ilk olarak 1927’de Epaminondas Asimakopoulos tarafından ve daha sonra 1935’te Epaminondas Asimakopoulos ve Charilaos Kritikos-Piperakis tarafından kaydedildi, ancak besteci ve söz yazarı hala bilinmiyor.

Daha sonra (1948) Ermeni şarkıcı Marko Melkon Alemsherian tarafından “Sacramento, Boston, Nea Yorki” başlığı altında kaydedildi.

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