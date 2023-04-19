SnobMagazin.com

Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün yeni şarkısı "Çare Ol Bana" lansmanı ünlü isimlerle gerçekleşti

Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün yeni şarkısı "Çare Ol Bana"nın lansmanı ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Lansman, akustik performanslar ve müzik dolu anların yaşandığı keyifli bir etkinlik oldu.

Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün yeni şarkısı "Çare Ol Bana" lansmanı ünlü isimlerle gerçekleşti

Lansmana İlyas Yalçıntaş,Naz Çağla Irmak, Kerem Çakıroğlu, Nil Çakıroğlu, Melisa Doğu, Doğaç Yıldız, Elçin Afacan, Levent Erden, Tarık Özenbaş, Yargı dizisi oyuncuları, Zeynep Parla, Begüm Taşkın, Zeynep Atılgan, Serkan Rutkay Ayıköz, Kaan Ekenler, Ömer Öztürk, Mahmut Görgen, Begüm Çağla Taşkın, Nil Günal ve birçok ünlü isim katıldı.

Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün yeni şarkısı "Çare Ol Bana" lansmanı ünlü isimlerle gerçekleşti

Katılımcılar, Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün harika performanslarına hayran kaldılar ve gecenin keyfini çıkardılar.

Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün yeni şarkısı "Çare Ol Bana" lansmanı ünlü isimlerle gerçekleşti

"Çare Ol Bana" şarkısı, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve şimdiden müzik listelerinde üst sıralara tırmanmaya başladı. Bu başarılı lansman etkinliği, şarkının başarısına da katkıda bulundu.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 6
    BEĞENDİM
  • 3
    ALKIŞ
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ten etkileyici düet
  Magazin

Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ten etkileyici düet

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı
  Magazin

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı

Hadise yeni şarkısı için Murda ile buluştu
  Magazin

Hadise yeni şarkısı için Murda ile buluştu

Karanlık Gece 28 Nisan'da vizyona giriyor
  Magazin

Karanlık Gece 28 Nisan'da vizyona giriyor

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um
  Magazin

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um

Hazal Kaya hakkında hapis istemi
  Magazin

Hazal Kaya hakkında hapis istemi