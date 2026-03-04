 Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar tarzıyla göz kamaştırdı  

Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı otoriter anne karakteriyle dikkat çeken Esra Ronabar, oğlu Mavi Rüzgar’ın 17’nci yaş gününde maskülen tarzıyla göz doldurdu.

Takım elbise tercihiyle şıklığını konuşturan Ronabar, oğluyla yakaladıkları uyumlu stil sayesinde davetlilerin beğenisini topladı.

