  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar tarzıyla göz kamaştırdı  

Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar tarzıyla göz kamaştırdı  

Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar tarzıyla göz kamaştırdı  

Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı otoriter anne karakteriyle dikkat çeken Esra Ronabar, oğlu Mavi Rüzgar’ın 17’nci yaş gününde maskülen tarzıyla göz doldurdu.

 Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar tarzıyla göz kamaştırdı  

Takım elbise tercihiyle şıklığını konuşturan Ronabar, oğluyla yakaladıkları uyumlu stil sayesinde davetlilerin beğenisini topladı.

Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar tarzıyla göz kamaştırdı  

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ata Demirer sahnesinde giydiği kıyafetleri çocukların eğitimi için bağışlıyor
  Magazin

Ata Demirer sahnesinde giydiği kıyafetleri çocukların eğitimi için bağışlıyor

Hakan Kurtaş marka yüzü oldu
  Magazin

Hakan Kurtaş marka yüzü oldu

Cansever ilik nakli ameliyatı olacak
  Gündem

Cansever ilik nakli ameliyatı olacak

Emre Karayel hem yapımcı hem oyuncu hem oynatıcı
  Magazin

Emre Karayel hem yapımcı hem oyuncu hem oynatıcı

Serhat Teoman Veliaht'a katıldı
  Magazin

Serhat Teoman Veliaht'a katıldı

Ulaş Tuna Astepe'nin fanlarından İrem Haznedar'a tepki
  Magazin

Ulaş Tuna Astepe'nin fanlarından İrem Haznedar'a tepki