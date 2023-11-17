Esra Özmen’in yeni şarkısı yolda 

Son yıllarda hep hareketli şarkılarıyla müzikseverleriyle buluşan Özmen; “Arabesk, bizim ruhumuzda, her anımızda var aslında, ama uzun zamandır bu kadar heyecanlandığım bir eser olmamıştı, belki de o yüzden “Sev Yeter”den sonra bu kadar iddialı bir arabesk okumadım. Şimdi çok heyecanlıyım ve şarkının dinleyenlerle buluşacağı günü iple çekiyorum” dedi.

Sahne ve konser yoğunluğunun yanı sıra stüdyo çalışmalarına da ara vermeden devam eden, yeni teklisinin klip sürecinde olan Özmen’in sürpriz eseri çok yakında yayında…

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