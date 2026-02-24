  • Video Galeri Foto Galeri
Esra Dermancıoğlu Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Esra Dermancıoğlu, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu, erkek arkadaşını sokakta karşılaştığı dostlarıyla tanıştırdı.

Dermancıoğlu'nun, neşeli halleri dikkat çekti. Motosiklet üzerinde olan ikilinin, trafik kurallarına uyduğu görüldü.

