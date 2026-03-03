  • Video Galeri Foto Galeri
Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi. İşte detaylar...

Esra Bilgiç, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde bir kız arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı.

Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu ve arkadaşı, meydan katında bulunan lüks bir restoranda yemek yiyip sohbet etti. Neşeli halleri gözlerden kaçmayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Sosyetenin başarılı ve yakışıklı ismi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerini yanıtlayan güzel oyuncu "Çıkan haberler doğru değil, eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve bu güzel haberi paylaşırız" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam etti.

