 Emre Kaya müzik sektörüne neden 2.5 yıl ara verdiğini açıkladı

Emre Kaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

24 şarkılık albümünün hazır olduğunu söyleyen şarkıcı, "2.5 yıldır ortalarda yoktum. Yoğun dönem oldu. Söz ve müziği bana ait eserlerin. Biraz kendimi nadasa çektim, kapattım. Bayramda ilk şarkıyı yayınlayacağız" dedi.

Kaya, "Bazen müzik sektöründen uzaklaşmak gerekiyor mu?" sorusuna, "Kendimde yeni değişim yaratmak istiyordum. Eski yapımcılar, menajerler ve organizatörlerden, her sanatçının kendisini geriye çekip, yeni bir sanatçı ve değişim yarattığını söylediler. Bende kendimi 2.5 yıldır kapattım. Röportaj vermedim ve görünmedim. Stüdyo, spor salonu ve ev arasında gidip geldim. Yeniden çıkmaya hazırlanıyorum. Şarkıların tarzları değişti. Yeni döneme ayak uydurmak yerine daha müzik yapmaya ve biletli konserle alakalı insanlarla daha yakın olacak bir efekte geçtim. Besteleri ona göre hazırladım. Yeni ve olgun bir Emre var aslında" yanıtını verdi.

Şarkıcı, "Müzik sektöründe ilk gününüzle ve bugün arasında ne gibi farklar var?" sorusuna, "Şarkı söylerken kendimi daha iyi ifade edebildiğim ve sesimi iyi gösterebildiğim şarkılar besteledim. Beste yapmak ince detaylardan geçiyor. Biraz sesini ve sanatını iyi konuşturayım diyorsan bestenin formunun ona göre olması gerekiyor. Daha çok böyle şarkılar var. Tenörüm zaten. Tamamen kullanabileceğim eserler yaratmaya çalıştım" yanıtını verdi.

BELKİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTI
Kaya, "Kendinizi rakip gördüğünüz biri var mı?" sorusuna, "Öyle bir düşüncem yok. Sesimi iyi kullanabileceğim eserler var. Gerçekten şarkı söyleyenlerin şarkı söyleyebildiği şarkılar besteledim" cevabını vermedi. Burcu Güneş'in Demet Akalın için, "Rakip görmüyorum" sözleri için, "Çok komik bence... Burcu Güneş yerinde olsam böyle bir şey yapmayı istemezdim. Burcu Güneş değerli sanatçı ve sesi inanılmaz güzel. Sesini çok iyi kullanabilen müzisyen. Belki dikkat çekmek için böyle bir şey yaptı. Sanat camiasında karşılıklı atışmalar da gerekebiliyor. Umarım ona bu durum aksi bir şey getirmemiştir. Günün sonunda Demet Akalın ile Burcu Güneş yan yana gelecektir. Her zaman buz dağları oluşmaz" ifadelerini kullandı.

BURCU GÜNEŞ ÇOK İYİ BİR SES
Yıllar önce kendisininde Demet Akalın'la polemiği olduğunu söyleyen, "O çünkü bunu yakalamış oradan yürüyor. Ona bir şey buna bir şey... Bir efekt oluşturuyor. Bunu yapması doğal. Nasıl magazin sanatçıyı besliyorsa, magazin için de doğru magazinsel malzeme gerekiyor. Bunu iyi kullanıyor. Tebrik ediyorum ve saygı duyuyorum. Demet Akalın ve Burcu Güneş'i seviyorum. Konu ses ise Burcu Güneş çok iyi bir ses. Birçok insandan çok daha iyi yorumcu" açıklamasını yaptı.

