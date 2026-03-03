 Emre Karayel hem yapımcı hem oyuncu hem oynatıcı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli yapım Dedektif Reptır, 13 Mart’ta beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin hem yapımcılığını hem de oyunculuğunu üstlenen Emre Karayel, projeyi ilk kez eşi Gizem Karayel ve ekibiyle birlikte izledi.

Vizyona sayılı günler kala heyecanını dile getiren Karayel, “Çok heyecanlıyız. Vizyona giren bir filmde hem yapımcı hem oyuncu hem de oynatıcı olmak acayip heyecanlıymış. Günler geçmek bilmiyor. İlk izlemeyi yaptık, gerçekten çok sevdim. Emeğimizin karşılığını inşallah alırız” dedi.

Çocukluk yıllarına da değinen Karayel, “Biz The Muppet Show ile büyüdük. Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra kukla dersleri aldım. Bu iş bizim için bir sevdaydı. Diziler, filmler derken biraz ara vermiştik. Muppet şovu yapanlar Jim Henson’un torunlarıyız. Baba olduktan sonra çocuk işleri yapmaya karar verdik. Eşim de yapım kısmını üstlenmeyi göze aldı. İyi bir ekiple güzel bir iş çıkardık. Hayalimizi gerçekleştirdik. İkinci bebekten sonra Dedektif Reptır da bizim çocuğumuz oldu” ifadelerini kullandı.

Gizem Karayel ise esprili bir dille aile hayatlarını anlatarak, “İki değil, Emre ile çarpı iki, dört çocuk. Emre iki erkek çocuğa bedel. Dört erkekle yaşamak diye düşünürsek güzel ama değişik. Farklı bir kombinasyon ve hayat” dedi.

Film, dünyada ilk kez sanal prodüksiyon stüdyosu teknolojisini kullanarak gerçek kuklalarla dijital bir animasyon evrenini aynı perde üzerinde buluşturma özelliği taşıyor. Teknolojik altyapısı ve aile dostu hikâyesiyle dikkat çeken yapımın, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap etmesi hedefleniyor.

