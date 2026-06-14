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Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti

Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti

Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti

Hande Canpolat ile Cemil Bulduk, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen görkemli törenle mutluluğa "Evet" dedi.

 Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti

Bugüne kadar birçok dizi ve filme imza atan CNP Film'in patronu Mehmet Canpolat'ın kızı Hande Canpolat yaşamını iş insanı Cemil Bulduk'la birleştirdi.

Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti
Düğünde Hande Canpolat Zuhair Murad imzalı gelinlik tercih ederken, Cemil Bulduk ise Tom Ford imzalı takım elbise giydi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Latif Aral Aliş, Zehra Sarı Uluç, Melis Kirpikli, Seyhun Kayıcı, Batuhan Derya ve Nihat Ertürk yaptı.

Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti
Gecede Emre Altuğ, sahne aldı. Çift ilk dansını sanatçının şarkısıyla yaptı. Hareketli şarkılarıyla düğüne gelen 250 seçkin davetliyi yerinde oturtmayan Altuğ, damga vurdu. Sanatçı, gelin ve damatla birlikte pastayı da keserek, çifte unutulmaz bir anı bıraktı.

Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Siyaset, iş, cemiyet, spor ve sanat dünyasından birçok isim çiftin mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, sevgilisi Renin Esmer'le düğüne katıldı. Çift, aşkını ilan ederek, ilk kez görüntülenmiş oldu. Düğüne, Burak Talu, Gonca Kopuz, Dila Bulut, Derya Ediz, Ebru Baki, Hikmet Karaman-Selin Karaman, Katre Turan, Merve Çetindoğan, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Gökhan Kokuludağ, Ümit Özat, Adnan Ekşioğlu-Ayşe Ekşioğlu, Pelin Kaya, Doğukan Polat, Oscar Morris, Okan Turan ve Dursun Gündoğdu yer aldı.

Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti

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