 Emre Altuğ pastayı gelin ve damatla kesti

Hande Canpolat ile Cemil Bulduk, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen görkemli törenle mutluluğa "Evet" dedi.

Bugüne kadar birçok dizi ve filme imza atan CNP Film'in patronu Mehmet Canpolat'ın kızı Hande Canpolat yaşamını iş insanı Cemil Bulduk'la birleştirdi.



Düğünde Hande Canpolat Zuhair Murad imzalı gelinlik tercih ederken, Cemil Bulduk ise Tom Ford imzalı takım elbise giydi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Latif Aral Aliş, Zehra Sarı Uluç, Melis Kirpikli, Seyhun Kayıcı, Batuhan Derya ve Nihat Ertürk yaptı.



Gecede Emre Altuğ, sahne aldı. Çift ilk dansını sanatçının şarkısıyla yaptı. Hareketli şarkılarıyla düğüne gelen 250 seçkin davetliyi yerinde oturtmayan Altuğ, damga vurdu. Sanatçı, gelin ve damatla birlikte pastayı da keserek, çifte unutulmaz bir anı bıraktı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Siyaset, iş, cemiyet, spor ve sanat dünyasından birçok isim çiftin mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, sevgilisi Renin Esmer'le düğüne katıldı. Çift, aşkını ilan ederek, ilk kez görüntülenmiş oldu. Düğüne, Burak Talu, Gonca Kopuz, Dila Bulut, Derya Ediz, Ebru Baki, Hikmet Karaman-Selin Karaman, Katre Turan, Merve Çetindoğan, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Gökhan Kokuludağ, Ümit Özat, Adnan Ekşioğlu-Ayşe Ekşioğlu, Pelin Kaya, Doğukan Polat, Oscar Morris, Okan Turan ve Dursun Gündoğdu yer aldı.

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