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Emine Ün ekrana dönüyor mu? Ün'den açıklama geldi!

Ünlü oyuncu Emine Ün ekrana dönüyor mu? İşte haberin detayları...

Emine Ün ekrana dönüyor mu? Ün'den açıklama geldi!

Emine Ün, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına alışverişe çıkan Ün, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

 Emine Ün ekrana dönüyor mu? Ün'den açıklama geldi!

Tarzı, fit görünümü ve makyajsız doğal güzelliği ile göz kamaştıran Emine Ün, okuduğu dizi senaryolarının olduğunu ve bu sırada reklam çekimlerine devam ettiğini söyledi. Oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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