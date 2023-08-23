 Emine Ün ekrana dönüyor mu? Ün'den açıklama geldi!

Emine Ün, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına alışverişe çıkan Ün, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Tarzı, fit görünümü ve makyajsız doğal güzelliği ile göz kamaştıran Emine Ün, okuduğu dizi senaryolarının olduğunu ve bu sırada reklam çekimlerine devam ettiğini söyledi. Oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.