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'Eğlence modeli değişmesi gerekiyor'

Playland Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Taş, 12. Uluslararası ATRAX Fuarı'nda konuşmacı olarak yer aldı.

'Eğlence modeli değişmesi gerekiyor'

Eğlence ve Rekreasyon Endüstrisinin Buluşma Noktası olan fuarda Taş, "Geleneksel eğlence modeliyle devam ediyoruz. Aslında alışveriş merkezleri için kıymetli olduğumuzu biliyoruz, farkındalar ama çoğu zaman imkan sunmuyorlar. Şimdilik çocukları eğlendiriyoruz. Artık büyüklere yönelik neler yapmayı düşünmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. 7'den 70'e eğlence modeli değişmesi gerekiyor. Bu dönüşümün zamanının da geldiğini düşünüyorum. Yeni doğan çocuklar bir yaşından itibaren teknolojiyle tanıştıkları için geleneksel eğlenceden mutlu olamıyorlar. Onları mutlu etmek için bir model yaratmak gerekiyor. Ailenin ve bireysel olan gençlerin nasıl eğleneceği modeli keşfedip, buna dönmeyi düşünmeliyiz. Biz operasyon yapıyoruz, bizi yönlendirecek imalatçılar ve yapay zeka teknolojisi, bunları birbirine entegre edip, geliştirmediği sürece bunu tek başımıza yapmamız imkansız gibi" dedi.

'Eğlence modeli değişmesi gerekiyor'

Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Başkanı Onur Karadağ, katılımlarından dolayı Playland Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Taş'a plaket takdim etti.

 

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