Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte detaylar...

Burak Doğan'ın haberine göre; Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şarkıcının yurt dışına çıktığı öğrenildi.

 

