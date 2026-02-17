 Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Burak Doğan'ın haberine göre; Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şarkıcının yurt dışına çıktığı öğrenildi.

