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Ece İrtem hayatını kaybetti

Ece İrtem hayatını kaybetti

Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem (35), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  Hayatını kaybeden Ece İrtem'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Oyuncu, dört gün önce Uzak Doğu'da tatilinden çektirdiği fotoğraf ve videoları paylaşmıştı.

Ece İrtem hayatını kaybetti
İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Avukat Uğur Gökkoyun, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.

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