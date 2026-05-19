 Ebru Şallı’dan yıllar sonra yürek burkan Pars açıklaması: Bu acıyı yaşarken yalnız kaldım  

Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars’ın ardından yaşadığı en zor süreci ilk kez bu kadar açık anlattı. Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk olan Şallı, hem annelik acısını hem de ayakta kalma mücadelesini samimi sözlerle dile getirdi.



16 Nisan 2020’de hayatını kaybeden küçük oğlu Pars’ın ardından yaşadığı süreci anlatan Şallı, “Ben bunu hep konuşmak istedim ama konuşulmadı. Hep yarım kaldı, üzünüldü ve konu kapandı. Çünkü bunu konuşmak biraz yürek istiyor” dedi. Acının hâlâ ilk günkü gibi içinde olduğunu ifade eden Şallı, “Ben yaşadığım acının farkındayım. O acının içinden geçtim, geçmeye de devam ediyorum. Kelimeler zaten yetersiz” sözleriyle duygularını anlattı. Toplumun yas sürecine bakışını da eleştiren ünlü isim, insanların acıyı sadece gözyaşıyla özdeşleştirmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ben şimdi stüdyoda kendimi yerlere atsam, ağlasam sızlasam ne olur? Tamam, evde yaptığım oluyor. İnsanlar bunu görmek istiyorsa tamam. Ama bunu yaşayan tek anne ben değilim. O yüzden tüm kadınlara örnek olmak istiyorum.” Kadınların yaşadığı acıya rağmen hayata tutunmasının önemli olduğunu söyleyen Şallı, “O annenin psikolojisi giderse ne eşine, ne ailesine, ne çocuğuna bakamaz. Kendi de bir süre sonra ölür gider zaten. Yaşasa da ölür. Dolayısıyla ayakta durmak gerekiyor” dedi.

Şallı, “Ben güçlüyüm, ayaktayım diye ahkâm kesmiyorum. Sadece iyi olmak için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı. Eski eşiyle aynı acıyı paylaşmalarına rağmen yas süreçlerinin farklı ilerlediğini söyleyen Şallı, Aslı Şafak’ın “Yalnız kaldığını hissettin mi?” sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi: “Evet, bu acıyı yaşarken yalnız kaldığımı hissettim. Kimse sana burada eşlik edemez esasında. Hayatta herkes yalnız zaten.” Yalnızlıkla ilgili sözleriyle de dikkat çeken Şallı, son dönemde huzuru yalnızlıkta bulduğunu belirterek, “Yalnızlığa aşık oldum. İki yıldır yalnız yaşıyorum. Şu anda ‘Aşık mısın?’ diye sorsan evet aşığım. Huzura aşığım. Bu kadar huzurlu olduğum bir dönem olmadı” dedi.

