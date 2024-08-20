 Ebru Gündeş sahnede rahatsızlandı!

Ebru Gündeş, Antalya-Side konserine rahatsızlanarak ara verdi.

Seyircilere, "kısacık bir mola istiyorum" diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi. Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi.

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