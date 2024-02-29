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Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir'e aile şoku!

Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir'e aile şoku! İşte detaylar...

Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir'e aile şoku!

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliğin perde arkasına Yeni Günaydın ulaştı. Evliliğin ardından Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı Instagram'dan, "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sende gördün. Duyduklarımı sende duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" diyerek göndermeli paylaşım yaptı.

 Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir'e aile şoku!

Aslen İstanbullu ve olan Murat Özdemir'in 3 tane çocuğu var. İlk evliliğinden 2, ikinci eşi Selin Kabaklı'dan ise 1 çocuğu bulunuyor.

Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir'e aile şoku!

Murat Özdemir'in ilk eşi, iki çocuğunun velayetini Özdemir'e vererek evliliği noktalamış. Özdemir, 2018'de Adana'da Sheraton Otel'de görkemli bir düğünle Selin Kabaklı ile nikah masasına oturdu. Selin ve Murat çiftinin nikahlarını dönemin MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kıydı. Selin Kabaklı, eşinin ilk evliliğinden olan çocuklarına "Onlar benim evlatlarım" diyerek sonuna kadar sahip çıkmış adeta gözünden sakınmış. Kabaklı yakın çevresine, "Hakkımı helal etmiyorum susmayı tercih ediyorum" demiş. Murat Özdemir'in ailesi oğullarının Ebru Gündeş ile evlenmesine karşı çıktıklarını eski gelinleri Selin Kabaklı'nın her daim yanında olduklarını belirtmişler. Aslen Adanalı olan Selin Kabaklı, aileden toprak zengini.

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