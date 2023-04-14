Dünyanın En Sevimli Canavarları İstanbul’da

Animatroniklerin yardımıyla hayat bulan 3 metre boyunda 25 masal karakterlerinin yaşadığı fantastik park, kasım sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 19.00 arasında Polonez City’de ziyaretçilerini bekliyor.

Gülümseyen ve ziyaretçileri selamlayan arkadaş canlısı canavarlar, gittikleri her ülkenin dillerinde konuşuyor. Antalya Şehir Tiyatrosu sanatçılarının sesleriyle hayat verdikleri yakışıklı Flio, kaleci Fipli, astronot Phonix, eksantrik Smorfi, neşeli Clupy gibi bir çok karakter Nisan ayı itibarıyla hafta sonları minik dostlarını bekliyor.

Kasım sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Tema Park’ta, minikler kadar anne babalar da unutulmadı. Büyülü bir ortamda dev canavarlar ile vakit geçirdikten sonra, birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerinin sunulduğu Polonez City Erguvan, ziyaretçilere enfes lezzetler vaad ediyor. Ayrıca parkta özel fotoğraf alanları, animatörler, yetişkinler ve çocuklar için interaktif aktiviteler de mevcut.

UKRAYNA’DAN 10 TIR İLE GELEN TEMA PARKIN KURULUMU 14 GÜN SÜRDÜ

Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan serginin İstanbul ayağı için hazırlıklar tamamlandı. 10 Tır ekipman ile gelen sergide yer alan 3 metre boyunda animatik canavarları yerleştirmek için 12 kişilik ekip 14 gün boyunca aralıksız çalıştı. Bir bölümü 9 Mart’ta açılan Tema Park artık ziyaretçilerini bekliyor.

Kişi başı 75 TL, 3 kişilik aile paketi 195 TL ve 4 kişilik aile paketi ise 260 TL. Biletler Passo’da. Polonez City’nin büyülü ortamında yaşayacağınız bu eşsiz buluşma için şimdiden yerinizi ayırtın!

2 yaş altı ücretsiz.

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