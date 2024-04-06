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SnobMagazin.com

Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...

BKM'den çocuklara dev kuklalar geliyor. İşte detaylar...

Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...

BKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dünyanın en büyük kukla gösterilerinden biri olan Dragons and Mythical Beasts’i Türkiye’ye getiriyor.

Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...
Ejderhalar, mistik ve bir o kadar da sevimli canavalar Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircileri eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

 Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...

Çocuklar ve ebeveynler için keyifli anların yaşanacağı ‘Dragons and Mythical Beasts’ gösterisinde fantastik bir dünyanın kapıları aralanacak.

Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...
İngiltere tiyatrosunun en önemli ödüllerinden biri olan Olivier Ödülü adayı olan şov, mitolojik hikayeleri büyüleyici bir atmosferle çocukların beğenisine sunuyor.

 Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...

Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem ve sırlarla dolu şov çocuklar ve ailelerini bir dünya gezisine çıkarıyor.

Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...
Devasa taş trol, gizemli Indrik, görkemli Griffin, tekboynuzlu at, diş perisi ve ejderha gibi birçok kukla çocukların hayal gücünü geliştirecek, fantastik hikayeler ile tanıştıracak.

 Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...

Dragons and Mythical Beats, 19-23 Nisan tarihleri arasında 10 farklı gösteri ile Maximum Uniq Hall’de olacak.

Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de...

Gösteri Tarihleri
Tarih: 19 Nisan Cuma
Saat 19.30

Tarih: 20 Nisan Cumartesi
Saat: 13.00, 16.00, 19.00

Tarih: 21 Nisan Pazar
Saat: 13.00, 16.00

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