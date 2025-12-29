  • Video Galeri Foto Galeri
Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti. İşte detaylar...

Medikal estetik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Dr. Oğuzhan Akgül, Nişantaşı’nda yer alan kliniğinde düzenlediği yılbaşı davetiyle iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Samimi atmosferi ve şık detaylarıyla öne çıkan davet, davetlilerden tam not aldı.

(Serpil Çakmalı - Oğuzhan Akgül)

Dr. Akgül’ün ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; meslektaşları, yakın dostları ve farklı sektörlerden birçok davetli katıldı. Yılbaşı ruhunu yansıtan özel konseptiyle hazırlanan organizasyon, keyifli sohbetlere ve renkli anlara sahne oldu.

(Burçin Bildik - Oğuzhan Akgül)

Davetin dikkat çeken konukları arasında Türk sinemasının usta isimlerinden Serpil Çakmaklı, başarılı oyuncu Burçin
Bildik ve manken Zeliha Çal da yer aldı. Gecede konuklar, yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu yaşarken, Dr. Oğuzhan Akgül misafirleriyle yakından ilgilendi.

(Zeliha Çal - Oğuzhan Akgül)

Yeni yıl için sağlık, yenilenme ve güzellik temalarının ön planda olduğu davet, Dr. Oğuzhan Akgül’ün hem mesleki vizyonunu hem de sosyal hayattaki güçlü bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

 

