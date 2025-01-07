Donne Iconic Nights koleksiyonu: Zamansız ve cesur tasarımlar

Koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında, Cyndi Lauper’ın cesur ve enerjik stilini yansıtan Cyndi Vest & Cyndi Skirt, Whitney Houston’ın eşsiz zarafetinden ilham alan Whitney Jumpsuit, ve Joan Collins’in ikonik ihtişamını çağrıştıran Joan Jacket & Joan Pants yer alıyor. Her parça, geçmişin eşsiz tarzını günümüz estetiğiyle harmanlayarak modaya yeni bir soluk kazandırıyor.

Cesaretin Işıltısı: Cyndi Vest & Cyndi Skirt

Cyndi Vest, altın düğme detayları ve ipek astarıyla her kombini zarif bir imza ile tamamlıyor. Kusursuz detayları ile hem estetik hem de konforu bir arada sunuyor. Koleksiyonun bir diğer göz alıcı parçası olan Cyndi Skirt ise korsajlı balon etek tasarımıyla Cyndi Vest’in tamamlayıcısı oluyor. Farklı dokuların uyumu ve etkileyici duruşuyla öne çıkan bu iki parça, özel anlarınıza zarafet katmak ve her adımda size eşlik etmek için tasarlandı.

Cyndi Vest: 8.150,00 ₺

Cyndi Skirt: 9.850,00 ₺

Whitney Jumpsuit

Whitney Jumpsuit, drapeli kayık yakası ve beldeki dantel pencere detayıyla göz alıcı bir tasarım sunuyor. Kumaşın ince dokusu ve özenle tasarlanmış detaylar, tulumu benzersiz bir parçaya dönüştürüyor. Gün boyu rahatlık ve zarafet arayanlar için mükemmel bir seçenek olan Whitney Jumpsuit, unutulmaz gecelerde şıklığınızın anahtarı olacak.

Whitney Jumpsuit: 14.350,00 ₺

Joan Jacket & Joan Pants

Joan Jacket, vatka detayları ve saten biye süslemeleriyle güçlü bir duruş sergiliyor. Kuşaklı bağlama tasarımı, ceketi hem çok yönlü hem de çarpıcı bir seçenek haline getiriyor. Onun tamamlayıcısı olan Joan Pants ise yüksek bel kesimi ve double saten krep kumaşıyla elegan bir görünüm sunuyor. İster birlikte ister ayrı ayrı kombinlenebilen bu parçalar, stilinize güçlü ve etkileyici bir dokunuş katacak.

Joan Jacket: 16.950,00 ₺

Joan Pants: 10.750,00 ₺

Gece Şıklığına Yeni Bir Dokunuş

Donne’nin benzersiz tasarımları, nostaljik esintileri modern çizgilerle birleştirerek gece şıklığına yeni bir soluk getiriyor. Her detayında özen ve zarafetin hissedildiği Iconic Nights Koleksiyonu, özel anlarınıza eşlik etmeye hazır.

Bu koleksiyonu daha yakından incelemek için Donne Alsancak, Beymen Online, Beymen Suadiye, Brandroom Yalıkavak ve Brandroom Kanyon AVM mağazalarını ziyaret edebilir veya donne.com.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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