Donne Iconic Nights: İkonik stiller, zamansız dokunuşlar

Gücünü sahnede ve hayatta cesurca sergileyen Tina Turner, zarafetiyle büyüleyen Bianca Jagger, etkileyici duruşuyla Whitney Houston, göz kamaştıran ışıltısıyla Diana Ross ve asil şıklığıyla Lady Diana Spencer… Her biri, kendi döneminin ilham veren kadınları olarak bu koleksiyonda hayat buluyor. Işığıyla gecenin ritmini belirleyen, güçlü ve özgün kadınlar için tasarlanan bu özel parçalar, klasik detaylara modern dokunuşlar ekleyerek stilinize yeni bir boyut kazandırıyor.

Sahnenin Yıldızı: Tina Dress

Tina Turner’ın enerjik ve özgün stilinden ilham alınarak hazırlanan Tina Dress, özel gecelerin en dikkat çekici parçası olmaya aday. Kristal boncuk işlemeleri, sırt ve yırtmaç detaylarıyla iddialı bir görünüm sunan bu elbise, Missory krep kumaşıyla göz alıcı bir şıklık vadediyor.



Fiyat: 17.750,00 ₺

Gecenin Ruhunu Yakalayın: Bianca Dress

Bianca Jagger’ın eşsiz stil anlayışından ilham alınarak tasarlanan Bianca Dress, degaje yaka tasarımı göz alıcı sırt dekoltesiyle bir araya getiriyor. Göz kamaştıran leopar deseni, mini boyu ve zarif drapeleriyle her adımda etkileyici bir iz bırakırken %80 pamuk ve %10 viskoz karışımı kumaşıyla konforu ve şıklığı bir arada sunuyor.



Fiyat: 12.100,00 ₺

Güçlü ve Zamansız: Whitney Jumpsuit

Whitney Houston’ın güçlü duruşundan esinlenen Whitney Jumpsuit, beldeki dantel pencere detayı ve kayık yaka tasarımıyla sofistike bir denge sunuyor. Likralı kumaşı sayesinde vücuda mükemmel uyum sağlayan bu tulum, şıklık ve rahatlığı bir araya getirerek geceye özgüvenle adım atmanızı sağlıyor.

Fiyat: 14.350,00

Cesur Bir Dokunuş: Diana Skirt

Diana Ross’un ikonik stilinden ilham alan Diana Skirt, yüksek beli ve payetli fiyonk detayıyla zamansız bir şıklık sunuyor. Işığı kusursuzca yansıtan dokusuyla her hareketinizde büyüleyici bir etki yaratan bu tasarım, geceye cesur bir dokunuş katıyor.



Fiyat: 10.400,00 ₺

Parıltının Gücü: Diana Jacket & Diana Short

Diana Ross’un sahne ışıltısından ilham alan Diana Jacket, kelebek yakası, tek düğmeli formu ve payet kumaşıyla göz kamaştırıcı bir duruş sergiliyor. Kol uçlarındaki otriş detayları sofistike bir hava katarken, Diana Short yüksek bel kesimi ve net çizgileriyle cesur ve iddialı bir siluet yaratıyor. Işıltıyı cesurca taşımak isteyen kadınlar için tasarlanan bu ikili, zamansız bir stil sunuyor.

Fiyat:

Diana Jacket - 19.250,00 ₺

Diana Short - 8.750,00 ₺

Romantik Dokunuşlar: Spencer Jacket & Spencer Short

Lady Diana Spencer’ın zarafetinden ilham alan Spencer Jacket, pamuk mikado kumaşı ve kristal boncuk işlemeleriyle modern ve güçlü bir stilin anahtar parçası. Spencer Short ise gül dokulu brode kumaşıyla romantik dokunuşları ön plana çıkarırken, sofistike bir şıklık sunuyor. Klasik feminenliği çağdaş bir yorumla buluşturan bu özel tasarımlar, zarafeti ve karakteri bir araya getiriyor.

Fiyat:

Spencer Jacket - 17.200,00 ₺

Spencer Short - 7.200,00 ₺

Donne’nin Iconic Nights Koleksiyonu; cesur, özgün ve unutulmaz olmak isteyen kadınlar için tasarlandı. Zamansız parçaları daha yakından keşfetmek için Donne Alsancak, Beymen Online, Beymen Suadiye, Brandroom Kanyon AVM mağazalarını veya donne.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

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