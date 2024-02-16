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Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Sosyetenin tanınmış simalarından mimar ve rallici Merve Mermer, Los Angeles'ta doğum yapmıştı. Yurda dönen Mermer, ilk kez oğlu Aslan ile objektiflere yansıdı.

Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Cemiyet hayatının renkli simalarından mimar ve rallici Merve Mermer Los Angeles'da doğum yaparak oğlu Aslan'ı kucağına aldıktan sonra ülkesine dönüş yaptı.

Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Yakın zamanda doğum yapmasına rağmen fit görüntüsü ile dikkat çeken Merve Hanım oğlu Aslan ile Zorlu Center'da alışveriş yaparken objektiflerimize takıldı. 

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