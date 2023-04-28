Dilan'ın yeni şarkısı 'Yaka Yaka' duygusal bir yolculuk sunuyor

Şarkının sözleri de Yase'ye ait. Şarkının yapımcılığını ise Aerro ve Şamil Seyhan üstlendi. Klip yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi.

"Yaka Yaka" şarkısında aşkın yanıltıcı tarafına ve pişmanlıklara vurgu yapılırken, Dilan'ın özgün sesi ve Yase'in sözleriyle dinleyicilerine duygusal bir yolculuk sunuyor.

Dilan, "Yaka Yaka" şarkısında kendine has yorumu ve güçlü sesiyle yine dinleyicilerini etkilemeyi başarıyor. Şarkının sözleri ve melodisiyle dikkat çeken "Yaka Yaka" Dilan'ın müzikal yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

Müzikseverler Dilan'ın "Yaka Yaka" şarkısını Dilan Bilmez'in resmi youtube kanalı üzerinden dinleyebilirler.

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