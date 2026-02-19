 Devrim Erbil'in hayatı beyazperdede

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in yaratıcı dünyası beyazperdeye taşındı.

(Şengül Oğuz-Devrim Erbil)

SM Sanat katkılarıyla hayata geçen 'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' filminin galası Zorlu PSM'de yapıldı.

(Şengül Oğuz-Devrim Erbil)

Şengül Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği projenin galasına Egemen-Beyhan Bağış, Leyla Alaton, Feryal Gülman, Keremcem sevgilisi Sena Seçen ve Ersay Üner gibi isimler katıldı.

(Beyhan-Egemen Bağış)

Galada Devrim Erbil, oğlu Barış ve SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, kamera karşısına geçti.

(Feryal Gülman)

Devrim Erbil, "Kendi çağımın sanatçısıyım. Gençler bugün daha ileri gidiyorlar. Bu projenin sanatın ve sinemanın gelişmesine katkım olur diye düşündüm. Bu belgesel değil. Konulu bir film, Türkiye'de ilk defa olan bir şey herhalde... Herkese teşekkür ediyorum. Çocukluğunu, gençliğimi, olgunluk yaşımı ve bugün ki halimi görecekler filmde.'' dedi.

(Leyla Alaton)

Şengül Oğuz, "Türkiye'nin en kıymetli sanatçılarından biriyle ortak proje yapmak bizim için gurur. Türk sanatına böyle kıymetli eserler bıraktığı için kendisinin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Oğuz, "Devrim Bey'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Devrim Bey'le uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Yazın Devrim Bey'i hep ziyarete gideriz. Bize bu projeden bahsetti. Beyazperdeye uyarlanması konusunda destek gerekiyor. Bizde SM Sanat olarak keyifle başladık" cevabını verdi.

(Keremcem-Sena Seçen)



KENDİMİ İZLEMEYE KALBİM EL VERMEDİ

Keremcem, "Devrim Hoca müthiş insan. Devrim Hoca tavla arkadaşım. Bodrum'a gittikçe tavla oynuyoruz. Geçen gün 17 maç yapmışız. Türk sanatının en önemli isimlerinden" dedi. 'Survivor'la ilgili şarkıcı, "Ayağım halen sakat. Orayı sevdim, güzel arkadaşlıklar edindim. Açlık ve pislik beni çok etkilemedi. Bel ve boyun fıtığı olduğu için oyunlar beni zorladı. Kendimi izlemeye kalbim el vermedi. Babam, 'Niye yolladınız çocuğu' demiş. Harika bir anıydı" diye konuştu. Adada Bayhan ile düeti için Keremcem, "Benim şarkımı benden iyi söyleyen Bayhan çok tatlı mükemmel biri" diye konuştu. Yarışmayı izlediğini söyleyen şarkıcı, "Seyrederken baya sesim kısılıyor, uzaktan daha iyi ama" diyerek, güldürdü.

(Ersay Üner)



KEYİFLİ VE ENERJİK BULDUM

Ankara'da 'Aşka Yazılan Şarkılar' konseptiyle sahneye çıkan Ersay Üner, "İnanılmaz güzel geçti. Baştan sonra beraber şarkılar söyledik. Duygusalaştık. Çok güzel sürprizler olacak. Bayramı geçtikten sonra albümü çıkaracağım. Dinlenmeye ihtiyacım var. Fırsat bulursam Ramazan ayında 10 gün dinleneceğim. Biraz yoruldum ama işimi çok seviyorum" dedi. Beren Saat'in çok konuşulan 'CapitaliZoo' şarkısı için Üner, "Keyifli ve enerjik buldum. Keyifle yapılmış. Kenan Abi (Kenan Doğulu) ve Beren'i çok severim" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.