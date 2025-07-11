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Devlet İbrahim Kürşad'a görkemli doğum günü kutlaması

Devlet İbrahim Kürşad'a görkemli doğum günü kutlaması. İşte detaylar...

Devlet İbrahim Kürşad'a görkemli doğum günü kutlaması

YKY İnşaat ve Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Kürşad Yılmaz ve eşi Belma Yılmaz, oğulları Devlet İbrahim Kürşad’ın birinci yaş gününü unutulmaz bir davetle kutladı. Yılmaz çifti, özel gece için Bodrum Yalıkavak’taki Günay Restoran’da yakın aile dostlarını bir araya getirdi.

 Devlet İbrahim Kürşad'a görkemli doğum günü kutlaması

(Kürşad Yılmaz- Devlet İbrahim Kürşad Yılmaz-Belma Yılmaz)

Kürşad Yılmaz ve eşi Belma Yılmaz, misafirlerine gösterdikleri özenli ev sahipliği ile tam not aldı. Gecenin sürprizi ise sanat dünyasından geldi. Devlet İbrahim Kürşad’ı “yeğeni” gibi gördüğünü ifade eden sanatçı Alişan, kutlamada sahne alarak davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Davetli olarak eşi Buse Varol ile geceye katılan Alişan yoğun istekler ve alkışlar sonrası sahnede yaklaşık 4.5 saat kalarak bir rekora imza attı.

 Devlet İbrahim Kürşad'a görkemli doğum günü kutlaması

(Alişan, Kürşad-Devlet İbrahim Kürşad-Belma Yılmaz, Buse Varol)

Bu güzel gecede Yılmaz ailesini yalnız bırakmayanlar arasında Alişan, Buse Varol, Hakan Akkaya, Ergun Yıldız, Hanife Akdağ, Vennaz Akyol, Gülnur Kamaşak, Mehmet-Serpil Dudu, Vahit Yıldız, Yeliz Yeşilmen, Şükrü-Nuran Dudu, İlker-Ayşen Erdoğan, Nilgün-Abdulcabbar Diptaş, Naz Kamaşak, Şükrü-Güller Tuzcu gibi bir cok ünlü sima vardı.

Müzik, dostluk ve neşenin bir araya geldiği bu özel gece, Yılmaz Ailesi için olduğu kadar konuklar için de unutulmaz anlara sahne oldu.

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