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Derinlemesine nem ve canlılık  

Kuru ciltler, sağlıklı ve genç bir görünüm için ekstra bakıma ihtiyaç duyar. Nem kaybı, cildin elastikiyetini yitirmesine ve matlaşmasına yol açabilir. Christian Breton, cildin doğal parlaklığını geri kazandırmak ve uzun süreli nem sağlamak amacıyla özel olarak formüle ettiği Pure Hyaluronic Concentrate Serum ile cildin nem ihtiyacını en üst düzeyde karşılıyor. Bu serum, cildin ihtiyacı olan derinlemesine bakım ile daha canlı ve taze bir görünüm elde edilmesine yardımcı oluyor.

Derinlemesine nem ve canlılık  

 Yoğun Nemlendirme ve Cilt Koruması

 Hyaluronik asit içeriğiyle, bu serum kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmada etkilidir. Düzenli kullanımda cildin epidermis katmanlarına derinlemesine nüfuz ederek, cildi nemlendirir ve gün boyunca cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur. Serum, ciltteki hyaluronik asit üretimini destekleyerek daha dolgun ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. 

Derinlemesine nem ve canlılık  

 

İki Farklı Hyaluronik Asit ile Çifte Etki 

Pure Hyaluronic Concentrate Serum, iki farklı moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asit içeriğiyle cildin ihtiyaçlarına hedeflenmiş çok yönlü bir nem desteği sunar. Yüksek moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asit, cildin üst katmanlarını nemlendirip doğal bariyerini güçlendirirken, düşük moleküler ağırlıkta olan formu, cildin derin katmanlarına nüfuz ederek yoğun nem sağlar ve ince çizgilerin görünümünü hafifletir. 

Christian Breton Pure Hyaluronic Concentrate Serum, cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi ve korumayı sağlarken daha pürüzsüz, dolgun ve genç bir cilt görünümü için ideal bir bakım sunuyor. Bu ürünü daha yakından keşfetmek için seçili eczaneleri ziyaret edebilir veya medkokozmetik.com web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Fiyat: 2.850 TL

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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