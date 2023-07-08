  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi? İşte haberin detayları...

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

 

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ayda biten Demet Özdemir, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

   Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

Selin İmer, pembe elbisesiyle pozlar veren oyuncuyu, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'ye benzetti.

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?
İmer, "Margot Robbie bak işine" yazdı.

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

Özdemir ise İmer'e, "Cevap hakkı doğdu" karşılığını verdi.

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?
Özdemir, başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyici karşısında...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?
  Magazin

Demet Özdemir bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?
  Magazin

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?

Demet Özdemir Atina'dan ev aldı mı? Oyuncudan flaş itiraf!
  Magazin

Demet Özdemir Atina'dan ev aldı mı? Oyuncudan flaş itiraf!

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler
  Magazin

Demet Özdemir'den Cannes'dan ödül alan Merve Dizdar'a övgü dolu sözler

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!