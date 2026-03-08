 Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim galası karnaval havasında geçti

TRT Çocuk ekranlarında 52 bölüm boyunca yayınlanan ve çocukların büyük ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır dizisinin sinema uyarlaması Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim filminin galası renkli görüntülere sahne oldu.

Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gala adeta karnaval havasında gerçekleşti.

Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilen gecede, orkestranın çaldığı neşeli müziklerle minik misafirler doyasıya eğlendi.

Filmin yapımcıları Emre Karayel ve Gizem Karayel çifti, galada oğulları Can ve aileye yeni katılan 5 aylık bebekleri İlke ile birlikte davetlileri karşılayarak aile saadeti yaşadı.

Geceye ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte katıldı. Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz, Can Atak ile eşi Begüm Atak ve kızları Zeynep, Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile Yasemin Öztürk galada dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen film, Ataşehir Pancake Stüdyoları’nda gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon teknikleri kullanılarak çekildi. Yapımda ayrıca Unreal Engine teknolojisinden yararlanıldı.

Filmin yönetmenliğini Emre Karayel ile Leyla Yaman üstlenirken, senaryosunu Emre Işındağ kaleme aldı. Yapımcılığını Emre ve Gizem Karayel’in yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ümit Taşlıca ile Onur Ünlü üstlendi.

Galada konuşan Emre Karayel, filmin kendileri için çok özel bir deneyim olduğunu belirterek, “Çok heyecanlıyız. 13 Mart’ta vizyona giriyoruz. Umarım seyircimiz de filmimizi beğenir, hep birlikte güleriz.” dedi.

Filmin teknik açıdan da dikkat çekici olduğunu vurgulayan Karayel, “Dedektif Reptır animasyonla kukla dünyasını birleştiren bir film oldu. Unreal Engine teknolojisiyle üç kameranın aynı anda kullanıldığı, bildiğimiz kadarıyla dünyada tek bir çalışma. Bu açıdan bir ilki başarmanın heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

30 YILDIR KUKLACIYIM

Yaklaşık 30 yıldır kuklacılıkla ilgilendiğini söyleyen Karayel, çocukluğunda izlediği kukla programlarının projeye ilham verdiğini belirterek, “Biz Muppet Show’larla büyüdük. Kukla oynatmayı çok seviyorum. Bu da benim mizah anlayışımın filme yansımasına neden oldu.” diye konuştu.



Yapımcı Gizem Karayel ise yaklaşık dört yıldır TRT Çocuk’ta yayınlanan “Dedektif Reptır” dizisini sinema perdesine taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Film, gizemli olayların izini süren Dedektif Reptır ve ekibinin karşılarına çıkan vakaları takım ruhu ve problem çözme yetenekleriyle çözmeye çalıştıkları eğlenceli macerayı konu alıyor.

