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Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programının bu haftaki konuğu Coşkun Sabah'dı. 19 yıllık eşi Ceyda Sabah'tan 7 yıl önce boşanan usta sanatçı çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " 19 yıllık evlilik sonrası ayrılınca ne hissettiniz?" sorusuna Coşkun Sabah "Ayrılmamız hayırlı oldu. Ayrılmamıza yakın dönemde sık sık tartışmalarımız oluyordu." dedi.

Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

BEN GÜZELDEN ANLARIM

Ezmeci, " Eşinizle nasıl tanıştınız?" diye sordu. Sabah "Ben güzelden anlarım. Eşim 1995 Türkiye ikinci güzeli. Havaalanında gördüm ve yanına gidip tanıştım. Yıllarca güzellik yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. Size bir sır vereyim. Güzellik yarışmalarında ikinci güzel daima birinci seçilenden daha güzeldir. " yanıtını verdi. 

Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

HAYATI PAYLAŞACAK BİRİSİNİ İSTERİM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna Coşkun Sabah "Hayatın güzelliklerini yalnız yaşamayı sevmiyorum. Hayatı paylaşacak birisini isterim." diyerek cevapladı. 

Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

BİR KADIN BU KADAR GÜZEL OLAMAZ

Ezmeci'nin " Yeni single'nız çıktı hayırlı olsun" cümlesinin ardından Sabah "Şarkının ismi Bir Kadın Bu Kadar Güzel Olamaz. Ama bir şarkı için ismi uzun olduğundan sadece bir kadın olarak geçiyor. " dedi.

Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

Son soru olarak Ezmeci'nin "Hiç aldatıldınız mı?" sorusuna ise "Kadın aldatır erkekler fark etmez" diyerek manidar bir cevap verdi.

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