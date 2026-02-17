 Çıraklıktan Hollywood'a uzanan bir başarı hikayesi  

  • Video Galeri Foto Galeri
İstanbul’da bir kuaför dükkanında başlayan hikayesi Hollywood’da devam eden saç sanatçısı Erdinç Çelik, 38 yıllık meslek yolculuğunu kitaplaştırdı. “Bir Ustanın Yolculuğu: Saçtan Sanata” çok yakında
okurlarla buluşacak

Bir dönem Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi birçok ünlü ismin imajına dokunan saç sanatçısı Erdinç Çelik, Türk yapımı film ve dizilerden sonra kariyer yolculuğuna ABD’de devam etti. Argo, Tinker Tailor Soldier Spy gibi Oscar ödüllü yapımlarda dünyaca ünlü yıldızların saçlarına sihirli dokunuşlar yapan Çelik, Hollywood imzalı birçok projede sanatını konuşturarak adından söz ettirdi.

38 yıl önce İstanbul’da bir kuaför dükkanında çırak olarak başlayıp adım adım zirveye çıkan ve şu sıralar New Jersey’deki salonunda hem ekip yöneticiliği yapıp hem de eğitim veren ünlü saç tasarımcısı, gençlere ilham olabilmek için başarı hikayesini satırlara dökmeye karar verdi.

Ünlü isimlerle yaşadığı anılarına da yer vereceği “Bir Ustanın Yolculuğu: Saçtan Sanata” isimli kitabını, yakında çıkarmaya
hazırlanan Çelik, “Her saçı bir tuval, her müşteriyi ise yeni bir hikaye olarak ele aldığım için fark yarattım. Gençlere de umarım ilham olurum” diyerek duygularını paylaştı. Set arkasındaki başarısıyla kariyerini dünya sahnesine taşımayı başaran Çelik, uluslararası bir akademi kurmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

