  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu

Ünlü oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. 10 yıllık evliliklerini taçlandıran çiftin kızları, bu sabah saat 09.02’de Maslak’ta bulunan özel bir hastanede dünyaya geldi. 2 kilo 850 gram ağırlığında doğan minik bebeğe 'Karya' adı verildi.

 Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu

Çiftin Karya ismini seçme nedeni ise, memleketleri Muğla bölgesinde yaşamış olan kadim bir uygarlığın adını taşıması. Bu anlamlı tercih, aile için ayrı bir manevi değer taşıyor.

Anne olmanın heyecanını yaşayan Begüm Öner "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı...Hoşgeldin kızımız 'Karya'...Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen" diyerek duygularını dile getirdi.

Ceyhun Fersoy, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Hayatımızın en güzel merhabası… Hoş geldin kızımız Karya… Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mahir Günşiray: Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı
  Magazin

Mahir Günşiray: Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı

Dilek Birgen'den Bodrum açıklaması
  Magazin

Dilek Birgen'den Bodrum açıklaması

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebekleri olacak
  Cemiyet

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebekleri olacak

Tuba Ünsal'ın AVM'de spor kombini
  Magazin

Tuba Ünsal'ın AVM'de spor kombini

Dengin Ceyhan’dan 8 Mart’a özel anlamlı turne
  Kültür - Sanat

Dengin Ceyhan’dan 8 Mart’a özel anlamlı turne

Jekyll ve Hyde Müzikali prömiyer yapacak
  Magazin

Jekyll ve Hyde Müzikali prömiyer yapacak