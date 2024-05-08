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Çetin Altay’dan ‘Oflu Hoca’ müjdesi

Beyazperdede canlandırdığı 'Oflu Hoca' karakteriyle tanınan Çetin Altay, Oflu Hoca'nın yeniden çekileceğinin müjdesini verdi.

Çetin Altay’dan ‘Oflu Hoca’ müjdesi

Çetin Altay eşi Gamze Altay ile birlikte Beşiktaş'ta bir açılışa katıldı. Çift yeni doğan bebekleri hakkında konuştu. 

Çetin Altay evdeki işlere yardımcı olduğunu dile getirse de sonunda her şeyi eşinin yaptığını söyledi. “Bizim çocuklardan birisi hiperaktif o yüzden de yerinde durmuyor” diyen Altay, Oflu Hoca'nın yeniden çekileceğinin müjdesini de verdi.

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