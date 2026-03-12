 Çetin Altay'dan dram itirafı

Çetin Altay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Mağazaları dolaşan oyuncu, "Amacım yürümekti iftara kadar. Oruçluyken spora devam ediyorum" dedi. Kilo verdiğini söyleyen Altay, "Baya kilo verdim. 80'e insem iyidir. 90'lardayım herhalde..." diye konuştu. Sporla ilgili oyuncu, "Bu aralar spor yapmıyorum. Ufak ufak başladım. Kaslı olmam. Kas yokken 30 kilometre koşuyordum. Kas değil kondisyona ağırlık veriyorum. Bir saat yürüyüp, bir saat koşup, bir saat yüzdükten sonra fitness yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili konuşan Altay, "Oflu Hoca 6' geliyor. Herhalde mayıs gibi girecek. 1-2 proje var onu çekebiliriz. Tiyatro oyunum güzel gidiyor. Televizyon için bir demo çektik. Projesi aşamasında iki dizi var. Belki dijital platforma olabilir" açıklamasını yaptı.



AĞLATMAK DAHA KOLAY

Komedi filmlerde yer almasına üzerine oyuncu, "Drama projesi olur mu?" sorusuna, "Konuştuk ama hayata geçmedi. Belki biz kendimiz drama yapabiliriz. Biraz çalışınca oynarım drama... Komedi zordur. Ağlatmak daha kolay. Güldürmek çok zor" yanıtını verdi.

PARAYLA İŞİMİZ YOK

Mafya ve dönem dizileriyle ilgili Altay, "İkisi de aynı. Birinde kılıçla diğerinde silahla... Onu örnek almakta yanlış. O dizilerde olsun ama izleyici onlara özenmesin. Hayatın içinde var doğru ama onlar dizi ve film. Dizilere yüklenmektense başka eğitim lazım" açıklamasını yaptı. Sakalla ilgili oyuncu, "Sakalı kesemiyorum, devamlılığı var. En son 2-3 sene önce kesmiştim. Bir yapımcı kes der, proje iyiyse keserim. Oyuncunun yüzü kendisinin değildir" açıklamasını yaptı. Altay, "Yapmam dediğiniz rol var mı?" sorusuna, "Geldiği zaman konuşuruz. Para da değil olay, ne uymaz bende bilmiyorum. Parayla işimiz yok. Para aramıyoruz" cevabını verdi.

