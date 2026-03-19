 Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğulları Atlas’a duygusal sürpriz

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a özel ve kalıcı bir hatıra bırakmak için anlamlı bir projeye imza attı. Çift, sözlerini kendi kaleme aldıkları özel bir şarkı hazırlayarak bu eseri kliplendirdi.

Duygusal yönüyle dikkat çeken projede, Zeynep Tuğçe Bayat’ın Atlas’ı uyuturken mırıldandığı ninni de yer aldı. Klipte kullanılan samimi aile görüntüleriyle birleşen bu ninni, çalışmaya hem sıcak hem de derin bir anlam kattı.

Sanat ve aile bağlarını bir araya getiren bu özel proje, çiftin oğulları Atlas için geleceğe bırakılmış unutulmaz bir anı olarak öne çıkarken, sevenlerine de duygusal anlar yaşattı.

