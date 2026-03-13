 Cansel Elçin ile Tuba Büyüküstün Paris’te yıllar sonra buluştu  

Moda Haftası için Paris’e giden ünlü oyuncu Cansel Elçin, yıllar önce birlikte rol aldığı Gönülçelen dizisindeki partneri Tuba Büyüküstün ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğulları Atlas ile Paris sokaklarında gezerken Büyüküstün ile bir araya geldi. Bir kafede gerçekleşen buluşmada samimi ve keyifli anlar yaşandı. Buluşmada Büyüküstün’ün küçük Atlas’ı kucağına alıp sevmesi dikkat çeken anlardan biri oldu.



Bir dönem ekranların en çok yakıştırılan çiftlerinden biri olarak gösterilen Elçin ve Büyüküstün’ün yıllar sonra gerçekleşen bu buluşması, hayranlarını da heyecanlandırdı. İkilinin yeniden aynı projede yer alabileceği ihtimali sosyal medyada gündem oldu.

