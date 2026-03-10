  • Video Galeri Foto Galeri
Cansel Elçin’den Paris çıkartması

Cansel Elçin, bir global markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası’na ailesiyle birlikte katıldı.

Ünlü oyuncu, etkinlikte Fransızca verdiği röportajla dikkat çekti.

Davet öncesinde ise eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte objektiflere poz veren Elçin, ardından klasik bir Mercedes ile Paris turu yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
