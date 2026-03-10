 Cansel Elçin’den Paris çıkartması

Cansel Elçin, bir global markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası’na ailesiyle birlikte katıldı.

Ünlü oyuncu, etkinlikte Fransızca verdiği röportajla dikkat çekti.

Davet öncesinde ise eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte objektiflere poz veren Elçin, ardından klasik bir Mercedes ile Paris turu yaptı.

