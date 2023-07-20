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Çağrı Çıtanak'tan sürpriz proje

Çağrı Çıtanak, Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Kübra'ya ikinci sezon çekimlerinde dahil oldu. İşte detaylar...

Çağrı Çıtanak'tan sürpriz proje

 

Başarılı oyuncu Çağrı Çıtanak, Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Kübra'ya ikinci sezon çekimlerinde dahil oldu.

Çağrı Çıtanak'tan sürpriz proje
Çıtanak, Kübra dizisinde Selim rolüne hayat verecek.

 Çağrı Çıtanak'tan sürpriz proje

Taylan Biraderler imzası taşıyan ve kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Deniz Işın, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay gibi isimleri buluşturan dizinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor.

 Çağrı Çıtanak'tan sürpriz proje

Çıtanak, bu sezon BluTV'de yayınlanan 8 bölümlük "Sen,Ben,O!" dizisinde eşi Başak Gümülcinelioğlu ile beraber başrolü paylaştı. Başarılı oyuncunun Netflix'te yayınlanan Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ile birlikte kamera karşısına geçtiği "Sen İnandır" filmi büyük ilgi görerek yayınlandığından beri Top10 listesinde yer alıyor.

Çağrı Çıtanak'tan sürpriz proje

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