Buse Terim kızlarıyla gösterime katıldı

Buse Terim, kızlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi. Buse Terim, çocuklarıyla 'LEGO®️Friends: Heartlake Müzikali'nin ön gösterimine katıldı.

Anne-kızın keyifli anlar yaşadığı müzikal, 16 Ekim'den itibaren Türkçe dublajlı olarak LEGO YouTube kanalında seyirciyle buluşacak.

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