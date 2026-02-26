 Burcu Kara: Şöhret olmak kolay, kalıcı olmak zor

Burcu Kara, Saba Tümer’in programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Sosyal medyanın oyunculuk ve şöhret kavramını kökten değiştirdiğini söyleyen Kara, geçmişle bugünü kıyasladı.

Sosyal medyadan önce ünlü olmanın çok daha farklı dinamikleri olduğunu belirten oyuncu, “Bizim zamanımızda Instagram yoktu. Ünlü olduğumuzda genç kitle sosyal medyada değildi. 10 milyon takipçi gibi rakamlar söz konusu olamazdı” dedi. Kendi izleyici kitlesinin bugün 30’lu ve 40’lı yaşlara geldiğini ifade eden Kara, bu kitlenin sosyal medyada yoğun vakit geçirmediğini vurguladı.

Günümüzde genç oyuncuların kendi yaşıtlarına hitap ettiğini ve sosyal medyanın etkisiyle milyonlarca takipçiye ulaşmanın sıradanlaştığını söyleyen Kara, “Artık 2-5 milyon takipçi çok normal karşılanıyor. Ama bence şöhret olmak kolay, şöhreti kalıcı kılmak çok zor” ifadelerini kullandı.

GÜZELLİK TEK TİP OLMAMALI

Oyunculuğun hayatın içinden bir meslek olduğunu dile getiren Kara, estetik operasyonlara dair görüşlerini de paylaştı. Estetiğe tamamen karşı olmadığını belirten oyuncu, benzer yüz hatlarının yaygınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi: “Aynı ağızlar, aynı burunlar… Ben estetiğe değil, benzerliğe karşıyım. Bir rolde seni ya da beni seçmeleri için bir fark olmalı.”

Her yaşta ve her karakterde oyuncu olunabileceğini ifade eden Kara, sektörde farklılıkların önemine dikkat çekerek, güzellik algısının tek tipleşmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

