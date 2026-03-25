 Burcu Binici’den çocukluk itirafı

Oyuncu Burcu Binici, Aslı Şafak’la İşin Aslı programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Çocukluk yıllarına dair samimi ve çarpıcı ifadeler kullanan Binici, ailesiyle kurduğu bağı ve hayatındaki en önemli figürü ilk kez bu kadar açık anlattı.

BENİ NENEM BÜYÜTTÜ

Küçük yaşta ailesiyle güçlü bir bağ kuramadığını dile getiren Binici, hayatındaki en büyük desteğin babaannesi olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Beni nenem büyüttü. Bağım onunla annemle babama göre daha iyiydi. Bizimkilerle öyle bir bağ oluşmadı. Rahmetli nenem benim hem annem hem de babam oldu.”

ANNEMLE BABAM HÂLÂ BİRBİRİNE AŞIK

"Annemle babam hâlâ aşıklar birbirlerine. Onların dünyasında kimseye yer yok, sadece ikisi var.”



ÇOK ÇABUK BÜYÜMEK ZORUNDA KALDIM

Binici, erken yaşta olgunlaşmak zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı: “Çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Çocukluk fotoğrafım da yok.”

