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“Burası Neresi” viral oldu 

Son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla ardından söz ettiren ünlü şarkıcı Maral’ın “Burası Neresi” adlı yeni teklisi büyük ilgi gördü. 

“Burası Neresi” viral oldu 

Müzik severlerin beğenisine yaklaşık iki hafta önce sunulan hareketli şarkıya sosyal medyada “Burası Neresi” etiketi ile binlerce video çekilerek viral oldu.

“Burası Neresi” viral oldu 

Söz ve müziği Timur Coşkun’a ait şarkıya Emrah Özbilen yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda renkli bir klip çekildi. 

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