“Burası Neresi” viral oldu 

Müzik severlerin beğenisine yaklaşık iki hafta önce sunulan hareketli şarkıya sosyal medyada “Burası Neresi” etiketi ile binlerce video çekilerek viral oldu.

Söz ve müziği Timur Coşkun’a ait şarkıya Emrah Özbilen yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda renkli bir klip çekildi.

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