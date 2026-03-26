 Burak Sevinç yıktı geçti

Burak Sevinç, Merdan karakteriyle başrolünde yer aldığı Yeraltı dizisinin son bölümünde izleyenleri ekrana kilitledi.



Yakışıklı oyuncu, son bölümde kanun çalıp şarkı söylediği bir performans sergiledi.

İzleyenlerin sosyal medyada paylaşım yağmuruna tuttuğu sahnede Burak Sevinç, kanun çalarak Zeki Müren, Müslüm Gürses ve Emel Sayın gibi birçok değerli sanatçının seslendirdiği “Ölüyorum Kederimden” şarkısını kendi sesiyle ekrana taşıdı.



Kariyerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sevinç, oyunculuğu öncesinde müzisyenlik yapıp, çocuk yaşlarda kanun çalmayı öğrenmiştir.

