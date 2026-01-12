Bülent Kaya’dan çok konuşulacak itiraflar

İş dünyasının dikkat çeken isimlerinden Turizmci Bülent Kaya, Gökay Kalaycıoğlu’nun konuğu olduğu programda özel hayatına ve geçmişine dair bugüne kadar hiç konuşmadığı itiraflarda bulundu. Bülent Kaya’nın samimi açıklamaları, programın en çarpıcı anları arasında yer aldı.

Yılın yarısını Montenegro’da yaşayan Bülent Kaya, röportajda Montenegro’da yaşanan olaylar ile ilgili, Türk halkının bölgede beklenmedik şekilde mimlendiğini ve sürecin bir onur meselesine dönüştüğünü anlattı. O dönemde Montenegro’da bir bakan tarafından aranarak “Sakın evden dışarı çıkma” uyarısı aldığını söylemesi, yaşananların ciddiyetini gözler önüne serdi.

BİR “TAMAM” SÖZÜYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Kariyerindeki ani kararlarıyla da bilinen Kaya, ağzından çıkan tek bir “Tamam, yapalım” sözüyle bir müzik yapım şirketi kurduğunu ifade etti. Bu refleksif kararların hayatının yönünü defalarca değiştirdiğini söyleyen Kaya, risk almaktan hiçbir zaman korkmadığını dile getirdi.

EN DUYGUSAL AN: ABİME BÜYÜK BİR KİNİM VAR

Programın en duygusal ve çarpıcı anlarından biri ise Kaya’nın erken yaşta rahmetli olan abisiyle ilgili itirafı oldu. “Abime çok büyük kinim var, daha yapacak çok şeyimiz varken bizi bırakıp gitti” sözleriyle içinde taşıdığı kırgınlığı ilk kez bu kadar açık dile getiren Kaya, izleyicileri derinden etkiledi.

