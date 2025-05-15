Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması!

İzmir’de kapılarını açan Yeni Gazino görkemli bir geceyle sanatseverleri ağırladı. Açılış gecesinde Türk müziğinin iki güçlü ismi Bülent Ersoy ve Fatih Ürek sahne aldı. Sanatçılar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve samimi açıklamalarda bulundu.



ÇOCUK YAPAMAM, DÜNYANIN HALİ ORTADA

Uzun bir aradan sonra İzmir’de sahne alacak olmanın heyecanını yaşayan Fatih Ürek “Uzun zamandır İzmir’e gelememiştim keyifli bir program yapacağız inşallah. Burada 90’ların başında kışları da gazinolar vardı her hafta gelirdim İzmir eğlenmesini bilir güzel mekanlar vardı. İzmir’de yatırım yapamadım” dedi.

Bodrum ve Çeşme’deki fiyat artışlarına dair soruya “Fiyat denetimi olmadığı için sadece Bodrum ve Çeşme olarak değil hiçbir yerde yok. İlerleyen günlerde daha kötüye gideceğini düşünüyorum. Ekonomik şartlardan dolayı inşallah düzelir hükümet ve bakanımız uğraşıyor ama ben dünya ekonomisiyle bağlantılı olduğunu düşündüğüm için zor günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Aynı gece sahne alacak Bülent Ersoy hakkında da konuşan Ürek “Vaktim olursa görmeye gideceğim. Bülent Hanım birisine kızmıştır o en yakınlarından biridir herhalde benle hiç olamaz benimle kimsenin derdi olamaz” dedi.

Aşka dair sorulara “Maydanozdan aşkları sevmem ben biraz rahatsız adamım yalnız kalmayı kendimle olmayı seviyorum dostlarım arkadaşlarım yetiyor yurt dışı tatillerim oluyor o beni dolduruyor öyle güdülerim yok özel zaaflarımı aştım ben galiba” şeklinde cevap verdi.

“Çocuk düşünüyor musunuz” sorusuna ise “Ne çocuğu bu saatten sonra yapamam kendime çok deli ve disiplinliyim mümkün değil. Arkadaşlarımın çocuklarını torunlarını seviyorum. Dünyanın hali bu haldeyken o çocuğu dünyaya getirip o çocuğun irkiltiliğini görmek çok kötü. Dünya düzelmeli” dedi.

Kadın cinayetleri hakkında da görüşlerini paylaşan Ürek “Allah o kadın cinayetini işleyenlerin Allah cezasını versin. Bir insanın canını almak özellikle kadınların canını almak ne kadar kötü bir şey. Onlar bizim analarımız kadın bacılarımız kardeşlerimiz. Neden ne için. Toplumsal psikolojik bozukluk diye düşünüyorum. Erkek üstünlüğü ego ya da erkeğin çok zayıf karakterde olması. Küçük ruhlu ve ruhları bitmiş insanlar yapar” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’la ilgili ise “Demet’le bir araya gelemedik vakitlerimiz olmadı kahvaltı yapacağız sözüm var. Doğum gününde deprem oldu sarsıldık ama hediyesi hazır elbet bir gün buluşacağız” dedi.



VASİYETNAMEM’DE ÇOCUKLARA BİR KISIM AYIRDIM

Yeni Gazino’da sahne almanın heyecanını yaşayan Bülent Ersoy da samimi açıklamalarda bulundu. Gecenin ilgi gördüğünü belirten sanatçı “İçeriği görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen daha zirvenin en başında, hayatta ve ayakta olmak bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bundan sonra da ben de çok hakları olan emekleri olan yüce halkıma sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum. İzmir’i çok severim gönüller bir her zaman beni sevdiniz bağrınıza bastınız müteşekkirim. Sevgi saygı ve hürmet benden kabulü siz muhterem dinleyicilerime ve izleyicilerime teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

“İzmir’de sevdiğiniz yakınlarınız var mı” sorusuna “Benim her yerde yakınım var ama onlardan bahsetmeyelim çok ayıp olur. Ben hepsini alnımın teriyle yaptım bunda utanılacak bir şey yok ama insanların bu kadar zaruret içinde olduğu bir dönemde bunları konuşmak bana yanlış geliyor. Sadece teşekkürlerimi iletiyorum” yanıtını verdi.

Oryantal Didem’le ilgili sosyal medya paylaşımları sorulduğunda “Bir filmimden alınan bir görüntüydü küçük eklemeler yaptım. Kimseye dargın değilim kimseye küskün değilim hiçbir şeye üzgün değilim. O kadar mutluyum ki Allah’ıma hamdolsun şükürler olsun. Büyük bir huzur içerisindeyim helal olsun kendime diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben hissetmediğimi söylemem sevgim mezara kadar” ifadelerini kullandı.

Çocuk sahibi olmamasıyla ilgili soruya ise “Çocuk yapamam. Doğurganlık özelliğim yok. Sevdiğim bir erkekten onun vasıtasıyla bir çocuk sahibi olmak bana yapmacık geliyor. Ben o işin içinde yokum. Sevilmeye alışmışım kedi gibiyim. Kendi ruhumdaki hep gülen çocuktur. Çocukları çok severim ama başkalarının çocuklarını seviyorum. Çünkü Allah bana o annelik duygusunu vermedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklara özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim” dedi.

Giyim tarzıyla ilgili soruya da içtenlikle cevap veren Diva “Ben her zaman öyle giyiniyorum zaten bu yeni değil ki. 55 senedir böyle giyiniyorum zirvede zirvenin Nirvanasında. Pahalı tasarımlar tercih ederim ucuz mahalle arası işleri sevmem. Bunu ukalalık olarak algılamayın. Aileden böyle gördüm. Anneciğim her şeyin en güzelini giyerdi. Vefat ettiğinde bile kulaklarında taşları vardı. Anneler Günü geliyor annesizim. Bir çocuk kaç yaşında olursa olsun annesiz eksiktir. Anacığımı çok özlüyorum Allah onu seviyormuş yanına aldı” diyerek duygulandırdı.

Yeni Gazino’nun bu özel açılış gecesi hem nostalji hem de duygusal anlarla dolu bir müzik şölenine dönüştü. Diva’nın zarafeti ve Ürek’in samimiyeti İzmirli müzikseverlerin gönlünü bir kez daha fethetti.

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