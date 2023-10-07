Yeni şarkısınının kendisi için ‘Yeniden doğuş’ olduğunu ifade eden başarılı şarkıcı, “Yıllar sonra içime sinen ve tam anlamıyla beni yansıtan bir iş oldu. Kendi küllerimden doğup, duvarlardan sıyrıldım. Başka yapımcıların kuralları altında olmamak özgürce kendimi ifade etmemi sağladı. Kendi gücümle, yol arkadaşlarımla kendi içime sinen bir işi yapıyor olmak gurur verici. Bu benim dünyam. Dilan Çıtak Amerika’da okumuş, konservatuar bitirmiş, batı kökenli biri. “Gerçek Dilan’ı sizlerle tanıştırmak için sabırsızım .” dedi.

Yeni şarkısı için 10 kilo verdiğini de ifade eden Çıtak, klibindeki dans performansıyla da takdir topladı. Çıtak, şarkısının yayın tarihini astrolojiye göre belirlediğini de ifade etti.

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