  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Birlik ve dayanışma sendikası 12'nci yılını kutladı

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın 12. kuruluş yıl dönümü, Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Program kapsamında aile hekimleri, ebe, hemşire ve sağlık çalışanları bir araya geldi.

Düzenlenen programda; hiçbir siyasi yapının etkisi altında kalmadan faaliyet gösteren, yalnızca üyelerinin özlük haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan sendikanın kuruluşuna katkı sunan kurucu üyelere plaket takdim edildi. Sendikacılığı bir çıkar alanı değil, bir hak mücadelesi olarak gören anlayışın altı çizildi. Birlik ve Dayanışma Sendikası yönetiminde görev alan temsilcilerin; dürüstlük, adalet, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak, gönüllülük esasıyla yürüttükleri çalışmaların sendikal yapının en önemli gücü olduğu vurgulandı. Üyelerinin haklarını savunurken hiçbir menfaat gözetmeyen bu yaklaşımın, sendikanın temel karakterini oluşturduğu ifade edildi.

Programda konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehkepçi ise, sendikanın 12 yıllık mücadelesine dikkat çekerek, “Sendikamız, kurulduğu günden bu yana ilke ve değerlerinden ödün vermeden yoluna devam etmektedir. Gücünü üyelerinin haklı mücadelesinden alan yapımız, birlik ve dayanışma ruhuyla daha güçlü yarınlara kararlılıkla ilerlemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı. Kuruluş sürecinde emek veren kurucu üyeler, sendikal mücadelenin bugün geldiği noktada
üstlendikleri rol nedeniyle teşekkür ve takdirle anıldı. Program, geçmişten alınan güçle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleme kararlılığı mesajıyla sona erdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

