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SnobMagazin.com

Bir süredir küs olan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş barıştı

Bir süredir küs olan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş barıştı. İşte detaylar...

Bir süredir küs olan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş barıştı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Alişan'ın eşi Buse Varol, eltisi Merve Tektaş ile barıştı. Uzun süren küskünlüğün ardından Buse Varol ve Merve Tektaş, Instagram'dan fotoğraf paylaşarak, barıştıklarını ilan etti.

Bir süredir küs olan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş barıştı
Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açıldığı iddia edilmişti. Varol kendilerine vakit ayırmayan eşi Alişan'a tepki göstermiş, bu durum eltisi ile aralarının açılmasına sebep olduğu söylenmişti.

Bir süredir küs olan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş barıştı
İkilinin küs olması sık sık sosyal medyanın da gündemine geliyordu.

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