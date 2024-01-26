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Bin Bir Buse okurlarıyla buluşuyor

2005 yılından beridir baskısı olmayan koleksiyon eser ''Bin Bir Bûse'' artık Eva yayınevi tarafından okurları ile buluşuyor.

Bin Bir Buse okurlarıyla buluşuyor

Eva Yayınevi'nin  yeni çıkan ''BİN BİR BÛSE - 1923-24 İstanbul'undan Erotik Bir Mecmua''  kitabı yıllar sonra yeniden okurlarıyla buluşuyor.

Bin Bir Buse okurlarıyla buluşuyor

“Sayıları yüzleri aşan 1910’lu ve 1920’li yılların avam edebiyatı ürünleri, toplumsal ve beşerî bilimler açısından son derece önemli tarihsel kaynaklardır. Son dönem Osmanlı toplumundaki çözülme ve Cumhuriyet’in ilk neslinin karşılaştığı toplumsal sorunlar bu öykü-romanların ana temalarıdır. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e müstehcen avam edebiyatımız bir toplumsal dönüşüm edebiyatıdır. Bu tür edebiyatta içerik biçime baskın çıkar. Genelinde içerik bilinçaltına itilmiş özlemlerin ifadesidir. Müstehcenlik özgürlüğün bir tür dışavurumudur.” 

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