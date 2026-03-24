Oyuncu Bestemsu Özdemir, Aslı Şafak’la İşin Aslı programında anne olduktan sonra ilk kez konuştu. Özdemir’in hem annelik hem de kadın bedeniyle ilgili sözleri dikkat çekti. Ağustos 2025’te Fethiye’de eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlenen oyuncu, 17 Ocak 2025’te dünyaya gelen oğlu Sarp Marco ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

KADIN HER HALİYLE GÜZEL

Hamilelik sürecinin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu dile getiren Özdemir, kadın bedenine yönelik eleştirilere karşı çıktı: “İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz.”

DOĞUMDAN 17 GÜN SONRA SETE DÖNDÜ

Özdemir, oğlu Sarp Marco henüz 17 günlükken yeniden çalışmaya başladığını da açıkladı: “Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü ben sete çıktım. İnci taneleri setindeydim. Prematüre doğmasına rağmen 17. Gününde sete çıktık. Pusetine koydum sete götürdüm. Bebeğim her gün 8 – 9 saat benimle provada.”

VÜCUT DOĞURMAK İSTİYOR

Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen oyuncu, Tuba Büyüküstün ile yaptığı sohbeti de anlattı: “Hormon diye de bir şey var vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana ‘İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir’ demişti. Gerçekten öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum.” Rolü için kendisi başvurdu Yer aldığı İnci Taneleri dizisine girme sürecini de anlatan Özdemir, rolü kendi çabasıyla aldığını söyledi: “Kimse beni çağırmadı, Yılmaz Erdoğan’a ben ulaştım. Audition çekip gönderdim. İstedim ve oldu.”

4 AYDA EVLENME KARARI ALDIK

Eşiyle tanışma hikayesini paylaşan oyuncu, ilişkilerinin hızlı ilerlediğini belirtti: “Biz garip bir şey hissettik karşılıklı olarak. Biz bir yemekte tanıştık. Yer olmadığı için onu masasına oturduk. Tanıştıktan 2 saat sonra sanki yıllardır berabermişiz gibiydik. 4 ay içinde evlilik kararı aldık. Benim manifestlerim meşhurdur. Geçen sene ‘seneye evlenip çocuk yaparım’ demiştim. 1 sene içinde evlenip çocuk yaptım.”

BEBEK HAYATIMIZI KISITLAMADI

Anneliğin hayatını değiştirdiğini ancak kısıtlamadığını vurgulayan Özdemir, yeni annelere de tavsiyede bulundu: “Çocuğumuzu her yere götürüyoruz. Geçen gün sabah 4’te döndük eve oğlumuz bizimleydi. Yeni anne olan herkese tavsiye ediyorum bebekle evde kalmasınlar. Ben çok zor bir hamilelik geçirdim 29. Haftada doğum riski vardı hastanede yattım çıktım. Ona rağmen ben diğer yolu seçtim. Kadın evden çıkıp hayatına devam ederse lohusa depresyonuna girmez.”

BEBEĞİM ÜŞÜMEYECEK İSYANI

Özdemir’in en çok konuşulan sözlerinden biri ise bebek bakımıyla ilgili oldu: “Bebeğimin üstünü örtmeyin diyorum. Herkes ‘üşür’ diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Ben bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak gezdiriyorum. Evde sadece atletle geziyor. Çok büyük savaşlar verdim bunun için. Üşümüyor çocuklar bu benim kanayan yaram. Benim oğlum üşümeyecek doktorum da bunu onayladı” “Ben kendi annemle dahi savaş verdim. Çevredekilerle verdim. Gelip bebeğimin üzerini örtüyorlar. Örtmeyin arkadaşım ya. Herkes kendi çocuğundan sorumlu. Sette bir gün ‘benim çocuğumun üzerini rica ediyorum örtmeyin’ dedim. Benim çocuğum ben doğurdum ve istemiyorum yaa.”

BU SORULAR SORULMAMALI

Ünlü oyuncu, yeni annelere yöneltilen bazı sorulara da tepki gösterdi: “Bir kadına ‘sütün var mı?’ diye sorulmaz korkunç, sütü olmayan anne için çok acı bir soru ve çok özel bir konu. İnsanların biraz daha hassas olması gerekiyor.”

KİMSE BENİ HAMİLE GÖRMEDİ

Doğum falan çok özel şeyler ben paylaşmadım kimse beni hamile görmedi. Bunlar daha özel anlar ve özel anılar. Ve insanlara da bu soruları sormamak gerekiyor, biraz had bilmek lazım.

